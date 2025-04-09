الدومينيكان.. ارتفاع ضحايا حادث الملهى الليلي لأكثر من 113 شخصاً

تجاوزت حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في عاصمة جمهورية الدومينيكان خلال حفلة موسيقية، ليل الثلاثاء، إلى 110 قتلى، مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن ناجين إلى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وانهار سقف ملهى "جيت سيت" على مئات الأشخاص أثناء حضورهم أمسية للموسيقي الشهير روبي بيريز الذي أكد مدير أعماله أنه كان ضمن من لقوا حتفهم.

وتجمع أفراد عائلات وأقارب خارج موقع الكارثة في سانتو دومينغو، بينما عمل عناصر الإسعاف على نقل المصابين الى المستشفيات، واستعانوا برافعة لإزالة الركام ومواصلة عمليات البحث.

وعمل نحو 300 من عناصر الانقاذ على البحث بدقة عن الناجين والضحايا وسط الحجارة وقضبان الصلب وصفائح الحديد.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز الأربعاء إن حصيلة القتلى وصلت الى 113 شخصاً، مشيراً الى أن عناصر الانقاذ المحليين يعاونهم آخرون من بورتوريكو وإسرائيل.

وبحسب التقارير الصحافية، كان عدد الحاضرين في الملهى يراوح بين 500 وألف شخص لدى وقوع الكارثة قرابة الساعة 12,44 بعد منتصف الليل (04,44 ت غ الثلاثاء). وتبلغ القدرة الاستيعابية للمكان نحو 1700.

وكان بيريز (69 عاما) على خشبة المسرح عندما حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وانهار السقف، وفق مقطع فيديو للحادث تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن فيه سماع امرأة تصرخ "ماذا حدث؟".

وأبلغت ابنته زولينكا الصحافيين بأنها تمكنت من الفرار والنجاة بعد انهيار السقف، لكن والدها لم يحالفه الحظ.

وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر الحداد ثلاثة أيام.

وحادثة انهيار السقف هي من أسوأ الكوارث حديثاً في جمهورية الدومينيكان التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في البحر الكاريبي.

وقتل نحو 40 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في انفجار على صلة بشركة للبلاستيك في سان كريستوبال عام 2023.

وفي 2005، قضى أكثر من 130 سجيناً في شجار بين سجناء في شرق البلاد.

