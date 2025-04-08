كندا تفرض رسوماً على السيارات الأمريكية بنسبة 25%

تفرض كندا اعتبارا من الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 25 % على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

وقال وزير المال الكندي فرنسوا-فيليب شامبان في بيان "الثلاثاء" إن "كندا تواصل الرد بقوة على كل التعرفات غير المبررة وغير المنطقية"، في إشارة إلى التعرفات التي تدخل الأربعاء حيّز التنفيذ.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن هذا الاجراء في الثالث من إبريل من دون أن يحدد تاريخ تطبيقه.

ستطبق التعرفات الكندية على كل السيارات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية، السارية المفعول.

وهذا يشمل السيارات والشاحنات الصغيرة المصنّع أقل من 75% من قطعها في أمريكا الشمالية. وهو ما يمثّل نحو 10 % من مجمل السيارات المستوردة إلى كندا من الولايات المتحدة والبالغ عددها سنويا نحو 67 ألف سيارة.

واضاف شامبان "إن الحكومة ملتزمة بحزم إزالة هذه التعرفات الأمريكية في أقرب وقت ممكن، وستحمي عمال كندا وشركاتها واقتصادها وصناعتها".