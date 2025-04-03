البرازيل: سنتّخذ "كل الإجراءات المناسبة" رداً على رسوم ترامب الجمركية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، أن "كل الإجراءات المناسبة" ستتّخذ "للدفاع عن الشركات والعمّال" في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي فرضت عليها واشنطن رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة.

وقال لولا في احتفال رسمي في برازيليا: "نحن نؤيد تعددية الأقطاب والتجارة الحرة، وسنردّ على أيّ محاولة لفرض حمائية لم يعد لها مكان في العالم".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء فرض رسوم جمركية على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا سيما أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار حملة حمائية كبرى.

وقال لولا "في مواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على المنتجات البرازيلية، سنتّخذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن شركاتنا وعمّالنا".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستستند إلى "قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل" الذي أقرّه البرلمان البرازيلي الأربعاء، وكذلك إلى "المبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية".

