رئيس الوزراء الكندي: زمن التعاون الوثيق مع واشنطن "انتهى"

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني "الخميس" أن زمن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة "انتهى"، لأن الأخيرة لم تعد "شريكا موثوقا به".

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إن "العلاقة القديمة التي كانت تربطنا بالولايات المتحدة، على أساس اندماج عميق لاقتصادينا وتعاون وثيق على صعيد الأمن والدفاع، انتهت".

لكنه اوضح أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خلال يوم او اثنين" بناء على طلب واشنطن.

واعلن ترامب "الأربعاء" عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات. ويضاف هذا الإجراء الى رسوم سبق أن فرضتها واشنطن على الصلب والالمينيوم.

واضاف كارني "ارفض أي محاولة تسعى الى إضعاف كندا والتسبب بانقسامنا لتتمكن أميركا من امتلاكنا. هذا الامر لن يحصل أبدا".

وتابع "سنقاتل التعريفات الجمركية الامريكية عبر خطوات تجارية انتقامية سيكون لها الأثر الأقصى على الولايات المتحدة مع حد أدنى من الأثر هنا في كندا".

وسبق أن دعا كارني إلى انتخابات مبكرة. وقطع حملته بعد ظهر "الاربعاء" إثر إعلان ترامب اجراءاته الجديدة بهدف لقاء رؤساء الوزراء في المقاطعات الكندية.

وشدد "الخميس" على "الاحترام" الذي ينبغي أن يظهره الرئيس الأمريكي للتمكن من إجراء حوار.

وقال "بالنسبة إلي هناك شرطان من أجل تفاوض مع الولايات المتحدة. الأول هو الاحترام، احترام سيادتنا كبلد". وشدد أيضا على "وجوب إجراء مناقشة شاملة بيننا، تشمل ما يتصل باقتصادنا وأمننا".

ولم يتواصل الرجلان هاتفيا منذ تولى كارني منصبه خلفا لجاستن ترودو في 14 مارس. ووعد كارني بـ"بناء اقتصاد كندي جديد" عبر إسقاط الحواجز الجمركية الموجودة بين المقاطعات الكندية.

