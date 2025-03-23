رئيس الوزراء الكندي: ترامب يريد تحطيمنا.. لن ندعه يفعل ذلك





اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "الأحد" أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى "تحطيم" كندا بهدف "امتلاكها"، متعهدا التصدي لهذا الأمر.

وقال كارني خلال إعلانه إجراء انتخابات مبكرة للحصول على "تفويض قوي"، إن دونالد ترامب "يريد تحطيمنا لتتمكن أمريكا من امتلاكنا"، ولكن "لن ندعه يفعل ذلك".

ودعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم "الأحد" إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل، قائلا إنه يحتاج إلى تفويض قوي للتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي "يريد أن يكسرنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا".

وتظهر هذه التصريحات مدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين القديمتين والشريكتين التجاريتين، منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا وهدد بضمها للولايات المتحدة.

ورغم أن الانتخابات المقبلة كانت مقررة في 20 أكتوبر، فإن كارني يأمل في الاستفادة من التعافي الملحوظ الذي يحققه حزبه الليبرالي في استطلاعات الرأي منذ يناير، عندما بدأ ترامب تهديد كندا وأعلن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته.

وعند أداء اليمين رئيساً للوزراء في 14 مارس، صرّح كارني بأنه قادر على العمل مع ترامب ويحترمه. إلا أنه اتخذ "الأحد" نهجا أكثر عدوانية.

وقال كارني للصحفيين بعد أن وافقت الحاكمة العامة، وهي الممثلة الشخصية للملك تشارلز رئيس دولة كندا، على طلبه بإجراء انتخابات "نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبررة التي يتخذها الرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا".

وتابع "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وتعزيز الأمن في كندا.

يدّعي الرئيس ترامب أن كندا ليست دولة فعلية. إنه يريد كسرنا حتى تمتكن أمريكا من امتلاكنا. لن نسمح بحدوث ذلك".

وفاز كارني، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي مرتين ولا يحظى بأي خبرة سابقة في السياسة أو الحملات الانتخابية، برئاسة الحزب الليبرالي قبل أسبوعين من خلال إقناع أعضاء الحزب بأنه أفضل شخص للتعامل مع ترامب.