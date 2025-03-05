رئيس بنما: ترامب يكذب من جديد بشأن القناة

أكد رئيس بنما خوسيه راوول مولينو "الأربعاء" أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب "يكذب من جديد" بشأن قناة بنما لأن بلاده لاتنوي إخضاعها لسيطرة الولايات المتحدة.

وقال مولينو على"إكس"، "من جديد، الرئيس ترامب يكذب. لسنا بصدد إعادة قناة بنما" ولم يتم التطرق إلى هذه القضية في المحادثات الثنائية. وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي في خطاب أمام الكونغرس أنه "من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك".

واضاف مولينو "أرفض بالنيابة عن بنما وشعب بنما هذا التشويه الجديد للحقيقة وإهانة كرامتنا كأمة".

وأكد أن "التعاون بين حكومتينا يقوم على اتفاقات واضحة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما عهدنا حتى الآن، ولا علاقة له باستعادة القناة أو المساس بسيادتنا الوطنية".

وأعلنت شركة هاتشيسون "الثلاثاء" أنها وافقت على بيع موانئها المربحة في قناة بنما إلى تحالف شركات أمريكية، استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تدير "شركة موانئ بنما"، وهي أحد فروع "هاتشيسون" منذ عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي الممر المائي الرابط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

لكن ترامب اشتكى منذ توليه السلطة في يناير من أن الصين تسيطر على القناة التي تحمل أهمية استراتيجية وأدارتها الولايات المتحدة في الماضي.

تمر عبر القناة البالغ طولها 80 كيلومترا خمسة في المئة من الشحنات التجارية العالمية و40 في المئة من الحاويات الأمريكية.

من جانبها، نفت بكين مرارا أي تدخل لها في أنشطة القناة.

