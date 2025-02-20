لولا: ترامب يطرح نفسه "إمبراطوراً" للعالم

اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، نظيره الأميركي دونالد ترامب بأنه يريد "طرح نفسه إمبراطوراً للعالم"، داعياً إياه إلى "احترام سيادة" الدول.

وقال لولا في مقابلة أجرتها معه محطة إذاعية محلية إن الديموقراطية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت "معياراً ومثالاً لأفضل حكم شهدناه في السنوات السبعين الماضية، لكن (ترامب)، بطريقته في التصرف، يحاول أن يطرح نفسه إمبراطوراً للعالم".

وأكد لولا أن "ترامب انتُخب ليحكم الولايات المتحدة، لا ليحكم العالم".

وتتزامن تصريحات لولا مع تصاعد التوتر بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الحوار الأميركي الروسي.

ولم يذكر لولا النزاع في أوكرانيا بالاسم، لكنه قال إنه "من المهم احترام سيادة كل دولة، لأن ذلك يساعد على تعزيز الديموقراطية".

وأكد الرئيس البرازيلي أن "ترامب يحاول إبداء رأيه بشأن كل البلدان، وكل السياسات العامة".

كما أثار لولا أيضاً قضية زيادة الرسوم الجمركية على الصلب، مطالباً الرئيس الأميركي بـ "وقف هذه الحمائية".

وكرر أن بلاده ستعتمد مبدأ "المعاملة بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً على منتجات برازيلية.

والبرازيل هي ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

وأكد لولا أن ترامب "يهدد كل يوم الدول الأخرى"، ودعاه إلى "إظهار المزيد من التفهم والصداقة تجاه شركائه" التجاريين.

