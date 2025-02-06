بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو اليوم "الخميس" انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.

ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين، قال خلال مؤتمر صحافي إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج "من الاتفاق" خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.



وأعلنت الولايات المتحدة "الأربعاء" أنه سيتم السماح لسفنها الحكومية بعبور قناة بنما "مجانا" دون دفع أي رسوم، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على السلطات البنمية.

وكتبت الخارجية الأمريكية على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات سنويا".