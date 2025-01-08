كندا: "لن ننحني" أمام تهديدات ترامب

أكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي الثلاثاء أنّ أوتاوا "لن تنحني" أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي دعا إلى ضمّ بلدهما للولايات المتّحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ترامب الذي سيدخل البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مرارا إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة.

كما تحدّث ترامب أكثر من مرة عن "الحاكم ترودو"، مستعملا لقب قادة الولايات الأميركية.

وهدّد ترامب خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء باستخدام "القوة الاقتصادية" ضدّ كندا، الحليف الذي يتلقّى "الدعم" من الولايات المتّحدة لضمان أمنه، على حدّ قوله.

لم تردّ السلطات الكندية سابقا على سخرية وتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب الذي يهدّد أيضا بزيادة الرسوم الجمركية مع جارته الشمالية إلى 25%.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكّد الثلاثاء أنّ "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتّحدة".

واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلد قوي. لن ننحني أبدا في مواجهة التهديدات".

وساهمت هجمات دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة في تفاقم الأزمة السياسية الكندية التي أدّت إلى استقالة جاستن ترودو الذي يتولّى السلطة منذ عام 2015.