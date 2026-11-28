رفضت محكمة دولية مختصة بالفصل في المنازعات البحرية، اليوم السبت، مسعى الأرجنتين لإيقاف عمليات التنقيب، مؤقتا، عن النفط قبالة جزر فوكلاند القريبة الخاضعة للسيطرة البريطانية.

وفي جلسة استماع خاصة عُقدت بمدينة هامبورج الألمانية، صوّتت المحكمة الدولية لقانون البحار بأغلبية 18 صوتًا مقابل 3 ضد طلب الأرجنتين وقف أعمال الحفر في مشروع "سي لايون" النفطي البحري الواقع في مياه جزر فوكلاند.

وأعاد الخلاف حول التنقيب المرتقب إلى الأذهان ذكريات الحرب المريرة التي خاضتها البلدان قبل 44 عامًا.

وتُعد جزر فوكلاند، التي تطلق عليها الأرجنتين اسم "مالفيناس"، إقليمًا بريطانيًا ما وراء البحار منذ عام 1833.

وفي بيان مشترك، رحّب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند والمدعية العامة إيلي ريفز بالقرار، وحثّا الأرجنتين على احترام حق سكان جزر فوكلاند، البالغ عددهم نحو 3500 نسمة، في "تقرير مستقبلهم بأنفسهم"، وإنهاء ضغوطها الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

وقال المسؤولان: "تمثل هذه النتيجة انتصاراً للدفاع القانوني والاستراتيجية الراسخة للمملكة المتحدة. ليس لدى المملكة المتحدة أدنى شك في سيادتنا على جزر فوكلاند، ولا في سيادتنا وحقوقنا السيادية على المناطق البحرية المحيطة بها، وحق سكان جزر فوكلاند في تقرير المصير".

وسعى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى عرقلة خطط التنقيب عن النفط قرب الإقليم البريطاني الصغير الذي يقع على بُعد نحو 300 ميل (480 كيلومترًا) شرق الساحل الجنوبي الشرقي للأرجنتين.

وتعهد ميلي بفرض عقوبات على الشركات العاملة في إنتاج النفط حول الجزر، ودفع بأن هذه العملية المشتركة بين بريطانيا وإسرائيل تمثل "خطرًا واضحًا وقائمًا" على مطالبات بلاده بالسيادة على الجزر.

وأفادت المملكة المتحدة بأن أعمال الحفر في الحقل، الذي يبعد نحو 220 كيلومترًا (140 ميلًا) شمال الجزر، لن تبدأ قبل مارس المقبل، على أن ينطلق الإنتاج بعد ذلك بعام.

وتعدّ الأرجنتين المشروع استغلالًا غير قانوني للموارد في مياه تطالب بها لنفسها.

وعقب صدور الحكم، يُتوقع أن تمضي شركتا "روك هوبر إكسبلوريشن" ونافيتاس بتروليوم" قدماً في تنفيذ الخطة بموجب تراخيص منحتها حكومة جزر فوكلاند وتحظى بدعم من بريطانيا.