

نجحت قوات الأمن الكولومبية في إنهاء أزمة احتجاز رهائن داخل أحد المتاجر الكبرى بمدينة كارتاهينا، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها الوحدات الأمنية المختصة.

وجاء هذا التحرك الميداني لينهي حالة من التوتر استمرت يوماً كاملاً، حيث فرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً حول الموقع قبل اتخاذ قرار الاقتحام.

وأكد الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبرييا، في تصريحات رسمية أن العملية الأمنية أسفرت عن إنقاذ جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين داخل المتجر دون إصابات في صفوفهم. وأوضح الرئيس أن القوات تعاملت بحزم مع الموقف لضمان سلامة المدنيين وتأمين خروجهم من الموقع المحاصر.



وفي تفاصيل المواجهة الميدانية، أفادت مصادر بأن العملية أدت إلى مقتل أحد المسلحين الذين شاركوا في احتجاز الرهائن خلال الاشتباك مع القوات المقتحمة.

وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على تمشيط المكان والتأكد من خلوه من أي تهديدات إضافية، تزامناً مع بدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

شهدت المنطقة المحيطة بالمتجر حالة من الاستنفار الأمني الواسع طوال ساعات الاحتجاز، حيث تابعت وسائل الإعلام والجمهور تطورات الموقف لحظة بلحظة. وتعد هذه العملية نجاحاً للأجهزة الأمنية في كولومبيا التي تمكنت من تحرير كافة المحتجزين وإنهاء الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية.