رعب في مطار ليما.. النار تشتعل في محرك طائرة قبل الإقلاع

اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة لاتام إيرلاينز بيرو صباح الإثنين في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما، قبل إقلاعها المقرر إلى مدينة بيورا شمال البلاد، مما أدى إلى إجلاء الركاب احترازياً دون تسجيل إصابات.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة رقم LA2302 تعرضت لـ«حدث تقني غير متوقع» قبل الإقلاع، وقررت على إثره إنزال جميع الركاب بشكل وقائي مع إعطاء الأولوية لسلامتهم. وتدخلت فرق الطوارئ في المطار لإخماد النيران التي ظهرت بوضوح في المنطقة اليسرى من المحرك والجناح، وفقاً لمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل ومصادر محلية.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص إيه320-214 تستعد للإقلاع عندما اندلعت ألسنة اللهب والدخان الكثيف، وأفاد أحد الركاب لوسائل إعلام محلية أن الطيار أعلن بدء الإقلاع وارتفعت قوة المحركات قبل ظهور الحريق.