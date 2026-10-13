«راشيل» و«سيمون» تضربان المكسيك وتخلّفان قتلى ومفقودين

أسفرت العاصفة المدارية "راشيل" عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها بشمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا، الاثنين، بعدما تسبب الإعصار "سيمون" في مقتل شخص آخر.

ولقي 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم قاصران، حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة "راشيل"، وفق المصدر ذاته.

وعُثر على الجثث الأربع في ضواحي مدينة إنسينادا بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي منطقة فقيرة وقليلة العمران.

ورغم انحسار العاصفة، لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين. وأنقذت قوات الأمن 32 شخصا حاصرتهم المياه في مناطق متفرقة، لا سيما باستخدام المروحيات.

وفي جنوب البلاد، بولاية غيريرو، تسبب الإعصار "سيمون" في مقتل رجل يبلغ 71 عاما جراء "انهيار جدار"، وفق ما ذكرته حاكمة الولاية إيفلين سالغادو، الاثنين.

وكان من المتوقع أن يتسبب الإعصار بأضرار أكبر، لكن سرعة رياحه تراجعت مع مروره فوق المناطق الجبلية خلال تقدمه البطيء بمحاذاة الساحل.

وغيّر "سيمون" مساره بعدما كان متوقعا أن يضرب اليابسة مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوقعت أحدث نشرة للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يبتعد الإعصار حاليا عن السواحل المكسيكية، مع احتمال توجهه نحو اليابسة في ولاية سينالوا مساء الأربعاء.

ويتوقع الخبراء موسما أكثر شدة للأعاصير بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ.