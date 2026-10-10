زلزال بنما يصيب 27 شخصاً

لم تُسجل أي وفيات جراء زلزال قوي ضرب بنما أمس الجمعة، وفقا لتقييم أصدرته وكالة الحماية المدنية في البلاد.

وقالت وكالة الحماية المدنية البنمية "سينابروك" إن الزلزال، الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن إصابة 27 شخصا بجروح طفيفة، وأجبر نحو 300 شخص آخرين على إخلاء مناطقهم.

وعلى الرغم من القوة الكبيرة للزلزال، فإن حصيلة الضحايا كانت محدودة نسبيا مقارنة بالزلازل المدمرة التي ضربت مؤخرا فنزويلا وكولومبيا، وأسفرت عن مقتل الآلاف والمئات من الأشخاص على التوالي.

ومن بين المصابين، سُجلت 17 إصابة في إقليم كوكليه، وست إصابات في إقليم لوس سانتوس، فيما أُبلغ عن إصابات أخرى في مناطق متفرقة من الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقالت وكالة "سينابروك" : "تشير التقارير الأولية إلى وقوع أضرار في المنازل والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والكنائس والمباني الحكومية والجسور والطرق في أقاليم مختلفة من البلاد".

وتضرر ما مجموعه 400 مبنى، من بينها 142 منزلا و188 مدرسة.

وفي مدينة بينونومي، الواقعة في إقليم كوكليه، انهار أحد برجي الكاتدرائية، التي تضم برجين.