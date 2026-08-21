بقوة 7.2 درجات.. زلزال بيرو ينفض جبال "الأنديز"

ضرب زلزال قوي منطقة الأنديز في جنوب بيرو ظهر الخميس، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع، دون تسجيل وفيات.

وحدّد المعهد الجيوفيزيائي البيروفي وقوع الهزة عند الواحدة ودقيقة واحدة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، بقوة 7.2 درجات وعلى عمق 108 كيلومترات، ومركزها على بُعد 35 كيلومتراً شمال بلدة كوراكورا في مقاطعة باريناكوتشاس بإقليم أياكوتشو، وبشدة سطحية بين الدرجتين الثالثة والرابعة على مقياس ميركالي في كوراكورا.

أما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فقدّرت القوة بـ6.7 درجات والعمق بنحو 66 كيلومتراً، مرجّحةً شدة قصوى تبلغ الدرجة السادسة في المنطقة المحيطة بالمركز مباشرة.

واستمرت الهزة نحو دقيقة، ووصفت بأنها موجية ممتدة، وشعر بها سكان مدن أياكوتشو وأريكيبا وإيكا وكوسكو وأبوريماك، فيما أحسّ بها سكان ليما بوضوح أكبر في الطوابق العليا. ودفعت الهزة إلى عمليات إخلاء احترازية في مدينة كوسكو، وتسببت بانزلاقات تربة في بعض المناطق الجبلية.

وأبلغ وزير الدفاع رافاييل بيلاوندي البرلمان بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر 22 منزلاً، إضافة إلى أضرار في ستة مدارس واثنتي عشرة وحدة صحية. وأكد رئيس بلدية باريناكوتشاس انهيار منزلين وتضرر بنية مدرسة «9 ديسمبر». وسُجلت هزتان ارتداديتان بقوة 4.2 و4.0 درجات، مركزهما على أقل من ثلاثين كيلومتراً شمال كوراكورا.

واستبعدت مديرية الهيدروغرافيا والملاحة البيروفية أي خطر لتسونامي على السواحل. وتقع بيرو ضمن حزام الزلازل في المحيط الهادئ، وقد سُجّل فيها 569 زلزالاً منذ مطلع العام الجاري.