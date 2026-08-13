زلزال بقوة 5,5 درجات يهز السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا

ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا مساء الأربعاء، دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومراصد الزلازل المحلية.

ووقع الزلزال عند السادسة والنصف مساء الأربعاء (00,30 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق 56,8 كيلومتراً، وكان مركزه في المحيط الهادئ قبالة سواحل مقاطعة أوسولوتان الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومتراً جنوب العاصمة، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

من جهتها، أفادت وزارة البيئة في السلفادور عبر إكس بأن قوة الزلزال بلغت 5,7 درجات، مشيرة إلى "عدم وجود خطر حدوث تسونامي في السلفادور".

كما شعر به سكان في هندوراس ونيكاراغوا.

وذكرت أجهزة الدفاع المدني في الدول الثلاث أنه لم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية من جراء الزلزال الذي أثار هلعاً بين السكان.

وتتعرض أميركا الوسطى بانتظام للزلازل نتيجة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الكاريبية وكوكوس، فضلاً عن وجود صدوع جيولوجية محلية.

ووقع الزلزال بعد يومين من زلزال مدمر بلغت قوته 7,4 درجات ضرب غرب كولومبيا، مسفراً عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة الآلاف وفقدان 500 آخرين، وفق أحدث أرقام أعلنها الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا الأربعاء.

وفي 24 يونيو، تسبب زلزالان قويان في مقتل أكثر من 6 آلاف شخص وفقدان الآلاف في فنزويلا.



