فنزويلا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أبلغت فنزويلا الأمم المتحدة أمس، بأنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا إن فنزويلا أبلغت الأمم المتحدة بـ "قرارها الحاسم والذي لا رجعة فيه" بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بناء على أوامر القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز.

وكتب على منصة إكس: "تعتبر فنزويلا أن تصرفات المحكمة تعكس تحيزاً جغرافياً ثابتاً، حيث ركزت عملها بشكل غير متناسب على دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لإلحاق الضرر بدول الجنوب العالمي".

وأضاف: "يكشف هذا النمط عن نظام عدالة دولي، بدلاً من أن يتم تطبيقه بشكل عادل، تم استغلاله لتعميق أوجه عدم المساواة بين الشعوب وتجاهل حقها في تقرير المصير والسيادة."

ويأتي هذا الانسحاب في الوقت الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية مع حكومة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بسبب جرائم يدعى ارتكابها ضد الإنسانية. وترفض الحكومة في كاراكاس هذه الاتهامات.