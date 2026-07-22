حرائق الأمازون تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاماً

تراجعت مساحة الغابات التي التهمتها الحرائق في منطقة الأمازون إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما في عام 2025، وفقا للتقرير السنوي لمبادرة "ماب بيومس" البرازيلية لمراقبة الأراضي.

وتضرر نحو 3.1 ملايين هكتار من الحرائق العام الماضي، بانخفاض يقارب 80% مقارنة بعام 2024 .

كما تراجعت حرائق الغابات في البرازيل بشكل عام، إذ التهمت النيران 12.7 مليون هكتار في أنحاء البلاد. ويمثل ذلك انخفاضا من أكثر من 30 مليون هكتار بعد موجة جفاف شديدة شهدها العام السابق، كما يعد أدنى مستوى منذ عام .2018

وفي بيان منفصل، ذكرت "ماب بيومس" إن مساحة الأراضي التي تغطيها المياه في منطقة الأمازون زادت في عام 2025 بعد عامين من الجفاف، مدفوعة بارتفاع معدلات هطول الأمطار ، وبلغت مساحة الأراضي المغطاة بالمياه نحو 2.6 بالمائة فوق المتوسط التاريخي.