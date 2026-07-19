فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 5,119 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5,119 قتيلاً، وذلك وفقا لإحصائية رسمية صدرت السبت.

وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 يونيو، وخلّفا دمارا كبيرا في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال كراكاس.

أما عدد المصابين فقد ظل ثابتا عند 16,740 شخصا، وفقا للمعلومات التي نشرها رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز عبر تطبيق تليغرام.

وفي لا غوايرا، تتواصل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.

ولم تقدم السلطات الفنزويلية أي تقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين.