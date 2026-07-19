حرائق غابات كندا تغزو مدن أمريكا

أدت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات، زحفت جنوباً من كندا وشمال مينيسوتا، إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في أنحاء الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم المقررة اليوم الأحد بالقرب من نيويورك.

وفي نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة، حيث ستقام المباراة النهائية في ملعب مكشوف، صارت الظروف الجوية غير صحية، بعد أن أدى الضباب الدخاني الخميس إلى جعل أفق مانهاتن بالكاد مرئياً.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم لكرة القدم، في إيجاز صحافي، إن منظمي البطولة يراقبون الوضع من كثب.

وحذر الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، من أن الدخان قد يزداد كثافة خلال الليل.

وصرح الخبير في الهيئة بيتر مولينكس قائلاً: «ما سنبدأ في رؤيته هو عودة الرياح الشمالية الغربية فوق منطقة البحيرات العظمى، حيث ستحمل هذه الرياح جزءاً من ذلك الدخان وتدفعه نحو منطقة الشمال الشرقي».. لكنه أوضح أن التوقعات لا تشير إلى أن جودة الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة الأحد ستكون سيئة بالقدر الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوع.

وأضاف أنه خلال المباراة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين من غير المتوقع أن نرى كثافة الدخان الشديد الذي نراه حالياً، حتى وإن استمرت الأجواء الضبابية.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبراً أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة، وصولاً إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم في محيط نيويورك، بفعل الحرائق المستعرة في غاباتها.

وكتب ترامب على شبكته «تروث سوشال»: «تتعرض الولايات المتحدة لغزو غير مبرر من هواء قذر وملوث وغير صحي، جودته خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق، سأتصل برئيس الوزراء لأعرف ما الذي سيفعلونه في هذا الصدد».

وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية على خلفية ما أسماه إهمالاً متعمداً، متهماً الكنديين بأنهم لا يتعاملون كما ينبغي مع الحرائق ولا يقومون بالعمليات الأساسية لصون الغطاء الحرجي والتخلص من المخلفات النباتية، ما من شأنه الحد من خطر حدوث حرائق حرجية.

من جهتها، اعتبرت وزيرة إدارة الطوارئ الكندية، إليانور أوجيفسكي، أن كندا والولايات المتحدة على تواصل مستمر، مذكرة بتاريخ طويل من التعاون في مجال مكافحة الحرائق الحرجية بين البلدين.