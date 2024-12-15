Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العالم

رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة في المخ

undefined's profile picture

وكالات

قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحفيين إن الرئيس غادر المستشفى وسينتقل إلى منزله في ساو باولو اليوم الأحد.

وأضاف الفريق أن لولا استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة.

ومن المتوقع أيضا أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية يوم الخميس قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.

وكان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في أكتوبر تشرين الأول.