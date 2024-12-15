رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة في المخ

قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحفيين إن الرئيس غادر المستشفى وسينتقل إلى منزله في ساو باولو اليوم الأحد.

وأضاف الفريق أن لولا استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة.

ومن المتوقع أيضا أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية يوم الخميس قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.

وكان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في أكتوبر تشرين الأول.