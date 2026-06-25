بينهما دقيقة.. زلزالان يضربان فنزويلا ويتسببان في انهيار أبنية

ضرب زلزالان بقوة 7,2 و7,5 درجات فنزويلا، مساء الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "هذا الزلزال كان الحدث الثاني ضمن زلزال مزدوج".

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانا قد أسفر عن سقوط قتلى، لكن بعض المباني انهارت وتداعت أسطحها، وفق ما أفاد وزير الداخلية ديوسدادو كابيو.

ووقع الزلزال الأول الذي كان مركزه على مسافة 21 كيلومتراً غرب بلدة مورون الساحلية الساعة 22,04 بتوقيت غرينتش بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وفي غضون دقيقة ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات منطقة تبعد نحو 45 كيلومتراً.

وقالت الهيئة الأميركية "هذا الزلزال كان الحدث الثاني ضمن زلزال مزدوج. سبق الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 7,5 درجات هزة بقوة 7,2 درجات قبل 39 ثانية".

وخرج العشرات في العاصمة من المباني وانتظروا في الخارج قبل العودة إلى مكاتبهم ومنازلهم.

