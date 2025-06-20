الإعصار«إريك» يضرب أواكساكا غربي المكسيك

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن الإعصار إريك القوي وصل إلى ولاية أواكساكا غربي المكسيك.

وقال المركز، الذي يتخذ من ميامي مقراً له، أمس، إن مركز الإعصار يقع على بعد نحو 20 ميلاً (30 كيلومتراً) شرقي بونتا مالدونادو في المكسيك.

وأضاف المركز، أن سرعة الرياح القصوى المستمرة للإعصار، بلغت 125 ميلاً (205 كيلومترات) في الساعة، وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال (15 كيلومتراً) في الساعة.

وتراجعت قوة الإعصار قليلاً، قبل وصوله إلى اليابسة، ليصبح إعصاراً من الفئة الثالثة، بدلاً من الفئة الرابعة القوية.

ومن المتوقع أن يضعف إريك بسرعة فوق جبال المكسيك، ومن المرجح أن يتبدد في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، أن العاصفة الرئيية تهدد بإطلاق رياح مدمرة بالقرب من نقطة ارتطام عين الإعصار بالشاطئ، وفيضانات مفاجئة، وارتفاع كبير في الأمواج العاتية.

مسار إعصار

وفي وقت متأخر من أول من أمس، اتجه مسار الإعصار إريك المتوقع نحو الجنوب، ليقترب من منتجع بويرتو إسكونديدو في ولاية أواكساكا، حيث تمركز على رقعة ساحلية ذات كثافة سكانية منخفضة، بين منتجع أواكساكا وأكابولكو شمال غربي البلاد.

وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في رسالة مصورة الأربعاء، إنه تم تعليق جميع الأنشطة في المنطقة، ودعت الأشخاص إلى البقاء في منازلهم، أو الانتقال إلى ملاجئ، إذا كانوا يعيشون في مناطق منخفضة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار إريك ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ بأمطار غزيرة، ورياح قوية وعواصف عاتية.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن هطول الأمطار قد يصل منسوبه إلى 40 سنتيمتراً (16 بوصة)، في ولايتي أواكساكا وجيريرو المكسيكيتين، مع هطول كميات أقل في ولايات تشياباس وميتشواكان وكوليما وخاليسكو.

وتهدد الأمطار بجلب فيضانات وانهيارات طينية، خاصة في المناطق شديدة الانحدار.

وبين مايو وأكتوبر، يزداد خطر الأعاصير في سواحل المكسيك ومنطقة المحيط الهادئ والخليج.

وفي أكتوبر 2023، دمر الإعصار أوتيس، الذي اشتدّت قوّته في خلال بضع ساعات، الواجهة البحرية في أكابولكو، التي كانت في الستينيات من كبرى المنتجعات الترفيهية في العالم.

وتسبب الإعصار بسقوط 50 قتيلاً على الأقل، وفقدان 30 شخصاً، وفق السلطات المكسيكية. وفي سبتمبر 2024، ضرب الإعصار جون من الدرجة الثالثة، أكابولكو مجدداً، مودياً بحياة 15 شخصاً على الأقل.