رئيس الوزراء الكندي يزور فلوريدا للقاء ترامب وسط تهديدات بالرسوم الجمركية

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو منتجع دونالد ترامب في فلوريدا يوم الجمعة للقاء الرئيس الأميركي المنتخب بعد أيام من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية بسبب مخاوف تتعلق بالحدود.

وشوهد ترودو، الذي لم يتضمن برنامجه المعلن زيارة مقررة إلى فلوريدا، وهو يغادر فندقا في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا متوجها إلى منتجع ترامب مار إيه لاغو، ولم يعلق مكتب ترودو وممثلو ترامب.

وهدد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد المخدرات، والمهاجرين الذين يعبرون حدودهما مع الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب مجموعات صناعية كبرى، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد بها ترامب من شأنها أن تضر باقتصادات جميع البلدان المعنية، وتتسبب في ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بأسواق العمل.