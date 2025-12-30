واشنطن تحذر: خطاب البرهان يهدد فرص السلام

في رد مباشر من واشنطن على خطاب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في تركيا دعا فيه الى الحلول العسكرية، أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ إزاء الخطاب الصادر عن قيادة الجيش الذي يدعو إلى حلول عسكرية للأزمة ويفرض شروطًا مسبقة لأي هدنة. وحذرت من ان خطاب البرهان يهدد فرص السلام .

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية تومي بيغوت في تغريدة له على منصة «اكس»اليوم الثلاثاء أنه «في الوقت الذي يعاني فيه عشرات الملايين من السودانيين، كان ينبغي على القادة العسكريين في السودان السعي إلى مسار نحو السلام لا إلى استمرار الصراع».

كما أشارت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها على منصة إكس أن تحقيق سلام دائم ومستقر يتطلب ترتيبات تفاوضية تضع حداً فورياً للعنف، وتسهّل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمهّد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار مدني.

وكان البرهان اعلن، أن «السودان لن يقبل بأي هدنة أو وقف لإطلاق النار»ما دامت قوات الدعم السريع موجودة في أي شبر من أرض الوطن .

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمهل الطرفين حتى نهاية العام لتثبيت هدنة إنسانية.وحددت الإدارة الأميركية مواقيت زمنية أمام طرفي النزاع، الجيش وقوات «الدعم السريع» للوصول إلى هدنة،

وقال روبيو في 19 ديسمبر الجاري إن «هدف واشنطن الفوري وقف الأعمال القتالية في السودان قبل بداية العام الجديد».

وأكد أن أمريكا تدفع نحو هدنة إنسانية تسمح بتوسيع عمليات الإغاثة، مشددا على أن «99 في المائة من تركيزنا ينصب على هذه الهدنة الإنسانية والتوصل إليها في أسرع وقت ممكن. نعتقد أن العام الجديد والأعياد المقبلة تمثل فرصة عظيمة لكلا الجانبين للاتفاق على ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد».