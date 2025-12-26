نيجيريا: أطلقنا مع أمريكا عملية مشتركة لـ"تطهير الشمال الغربي من الإرهابيين"

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية ليلة أمس أن أبوجا وواشنطن أطلقتا عملية عسكرية مشتركة لـ"تطهير منطقة الشمال الغربي في نيجيريا من الإرهابيين".

وأكدت الحكومة الفيدرالية في بيان صادر عن الوزارة "أنها لا تزال منخرطة في تعاون أمني مهيكل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.

وجاء في البيان: "لقد أدى هذا إلى ضربات دقيقة على أهداف إرهابية في نيجيريا من خلال غارات جوية في الشمال الغربي.

وتماشياً مع الممارسات الدولية الراسخة والتفاهمات الثنائية، يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الاستراتيجي، وأشكالاً أخرى من الدعم بما يتوافق مع القانون الدولي، والاحترام المتبادل للسيادة، والالتزامات المشتركة تجاه الأمن الإقليمي والعالمي".

وأضاف البيان "تجدد نيجيريا التأكيد على أن جميع جهود مكافحة الإرهاب تسترشد بمبدأ أولوية حماية أرواح المدنيين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعلاء حقوق وكرامة جميع المواطنين، بغض النظر عن العقيدة أو العرق".

وتابع بالقول "إن العنف الإرهابي بأي شكل من الأشكال، سواء كان موجهاً ضد المسيحيين أو المسلمين أو المجتمعات الأخرى، يظل إهانة لقيم نيجيريا وللسلم والأمن الدوليين".

وأكد البيان "تواصل الحكومة الفيدرالية العمل عن كثب مع شركائها من خلال القنوات الدبلوماسية والأمنية القائمة لإضعاف الشبكات الإرهابية، وتعطيل تمويلها ولوجستياتها، ومنع التهديدات العابرة للحدود، مع تعزيز المؤسسات الأمنية والقدرات الاستخباراتية الخاصة بنيجيريا".

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية رفض الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها إن أمريكا عملت مع نيجيريا لتنفيذ الغارات الجوية وأنها حظيت بموافقة حكومة هذا البلد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ليلة أمس الخميس عن "ضربة قوية وفتاكة" ضد قوات تنظيم "داعش" في نيجيريا، بعد أن أمضى أسابيع في اتهام حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بالفشل في كبح جماح اضطهاد المسيحيين.