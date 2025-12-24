تركيا تكشف «النداء الأخير» لطائرة رئيس الأركان الليبي قبيل تحطمها

تتواصل التحقيقات التركية في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه قرب العاصمة أنقرة، مع ترجيح فرضية الخلل الفني في هذه المرحلة المبكرة.

كشفت تركيا، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد علي الحداد و4 آخرين قرب العاصمة أنقرة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي والحكومة المقالة من البرلمان الحداد العام لمدة 3 أيام.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن الرئاسة التركية قولها: إن الطائرة التي كانت تقل الحداد، وسقطت قرب أنقرة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها، وطلبت هبوطاً اضطرارياً.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة على منصة «إن سوسيال» التركية: «أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد (في حكومة الدبيبة)، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ، بسبب عطل كهربائي، وطلبت هبوطاً اضطرارياً».

وأشار إلى أن مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوجا، مبيناً أن المطار اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد. ولفت إلى أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين.

وأكد دوران الوصول إلى حطام الطائرة بعد عمليات بحث بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، مشدداً على أن المؤسسات المعنية كافة تواصل إجراءاتها اللازمة بدقة متناهية.

فحص الصندوق الأسود

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، بدء فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل بالطائرة المنكوبة للوقوف على تفاصيل الحادث، مشيراً إلى وجود فريق ليبي يضم 22 فرداً في أنقرة للمشاركة في التحقيق.

وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عثر فيها على الحطام.

حداد في ليبيا

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية، المقالة من البرلمان، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، تنكس خلالها الأعلام، وتُلق المظاهر الاحتفالية والرسمية.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «حزنها العميق» إزاء حادث تحطم الطائرة «المأساوي»، وقدمت تعازيها ومواساتها إلى «أسر الضحايا، وزملائهم، وإلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وعموم الشعب الليبي».

فيما عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن «حزنه الشديد للحادث المأساوي» الذي أودى بحياة الحداد ومرافقيه.

وقال أورلاندو في عبر منصة «أكس»: «باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة، ونتضامن مع عائلات الضحايا ودولة ليبيا والقوات المسلحة والشعب الليبي، وكل من تأثر بهذه الخسارة الفادحة».

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قدم التعزية إلى كل ضباط ومنتسبي القوات المسلحة في «فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفانٍ ومسؤولية، وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن، وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى»، بحسب البيان.

بدء التحقيقات

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بإيفاد وفد رسمي إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق بشأن سقوط الطائرة التي كانت تقل الحداد و4 آخرين، حسبما أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش.