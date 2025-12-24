الفريق محمد الحداد... مسيرة بارزة من مصراتة إلى رئاسة الأركان لتوحيد ليبيا

عن عمر ناهز 59 عاماً، لقي أحد أبرز الشخصيات العسكرية الليبية الساعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، مصرعه و4 مرافقين، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من أنقرة إلى بلادهم. ومحمد الحداد المنحدر من مدينة مصراته غرب ليبيا

ولد عام 1966 والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985 وتخرج منها. وينحدر الحداد من مدينة مصراتة، أحد أهم مراكز القوة العسكرية والسياسية في غرب ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، ما منحه ثقلاً داخل تشكيلات قوات الغرب الليبي.

ويعد محمد الحداد من الشخصيات العسكرية المحورية في مرحلة ما بعد حرب طرابلس، ومن أبرز الوجوه التي قادت جهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وتوحيد ليبيا



وتولى منصبه كرئيس الأركان العامة منذ 2021 بقرار من حكومة الدبيبة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة القوات في الغرب الليبي، بحسب تقارير ليبية. وكان من أبرز القادة الذين عملوا على دمج المجموعات المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية لقوات غرب ليبيا. وكان أيضاً من الأصوات الداعمة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

وداخلياً، شارك الحداد بفاعلية في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تتألف من 5 أعضاء يمثلون المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا التابعين لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و5 من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

وتجرى هذه اللجنة منذ أعوام حواراً لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، والذي جرى التأكيد على استمراره في اجتماعات سابقة للجنة كان آخرها بمدينة سرت قبل عام.

وحرص الحداد على تقوية جيش ليبيا عبر علاقات عسكرية واسعة، حيث أجرى زيارات رسمية عدة، من بينها زيارة في أغسطس 2021، شملت زيارة فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، في إطار مهام بحرية تركية وبروتوكولية عسكرية.

وعام 2023 شارك الحداد في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية، والتقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكيوم)، باحثاً دعم توحيد المؤسسة العسكرية لبلاده وتعزيز أمن الحدود.

وبرز اسم الحداد خلال التصدي للهجوم على طرابلس عام 2019، إضافة إلى مشاركته في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، ما جعله من الشخصيات المؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية.