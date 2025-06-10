هدوء حذر في طرابلس بعد توتر أمني

عاد الهدوء المشوب بالحذر إلى أحياء وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد توتر أمني لساعات، إثر تبادل إطلاق نار بين أفراد من قوة جهاز الردع، التابع للمجلس الرئاسي، وقوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ميدان القادسية.

وتمكنت قوات فض الاشتباكات من الانتشار في خطوط التماس بين قوة جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، وقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إذ كان الطرفان حشدا قواتهما في محيط ميدان القادسية وسط العاصمة، وفي مواقع بأحياء زاوية الدهماني وجزيرة الميناء وبرج أبو ليلى.

واستيقظ سكان عدد من أحياء العاصمة على أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة لكنها لم تستمر طويلاً، وقال سكان في منطقة عين زارة إنهم سمعوا أصوات رماية كثيفة بالسلاح الخفيف عند الساعة السادسة من صباح أمس، لكنها توقفت بعد نصف ساعة.

وسرعان ما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة تمكنها من «ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة» بعد خرقها من جانب «عناصر مخالفة»، لكنها حذرت من «تكرار مثل هذه التجاوزات».

وفيما كشف مصدر بوزارة الداخلية انتهاء اجتماع «جهاز الردع» و«لجنة فض النزاع» في منطقة معيتيقة باتفاق على تهدئة الأوضاع في طرابلس، فقد عززت إدارة العمليات الأمنية دورياتها الأمنية في مناطق التماس، وفق بيان متقتضب.

وكان المجلس الرئاسي قد أطلق في 18 مايو الماضي آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة. من جانبها، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراقبة «الهدنة الهشة»، مجددة دعوتها لجميع التشكيلات المسلحة إلى العودة الفورية إلى ثكناتها والامتثال الكامل لوقف إطلاق النار.