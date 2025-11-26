انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس

أعلن ضابط عسكري في غينيا بيساو أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف "في سجن بمقر هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه "يحظى بمعاملة جيدة"، في حين كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت الأحد.

وأعلن الجيش "الأربعاء" أنه سيطر على "البلاد بشكل كامل" و "علّق العملية الانتخابية" بعد سماع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت سابقا أربعة انقلابات وعدة محاولات فاشلة منذ استقلالها عام 1974.

وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب "قائد الأركان ووزير الداخلية".