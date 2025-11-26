رئيس نيجيريا يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من المدرسة

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو "الثلاثاء" إنقاذ جميع الطالبات الـ24 اللاتي تعرضن للاختطاف بواسطة مهاجمين مسلحين من مدرسة الأسبوع الماضي في مدينة كيبي بشمال غرب البلاد.

ونقل بيان عن تينوبو قوله: "أشعر بالارتياح لأنه تم تحديد مصير كل الفتيات الـ24. الآن يجب أن ننشر مزيدا من القوات بشكل عاجل في المناطق المعرضة للخطر لمنع المزيد من حوادث الاختطاف".

ويندرج هجوم كيبي ضمن سلسلة من حوادث الخطف الجماعي في نيجيريا.

وشن مهاجمون غارة على مدرسة كاثوليكية يوم الجمعة في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا وخطفوا أكثر من 300 من الطلبة وموظفي المدرسة. وتمكن 50 طالبا من الهروب في نهاية الأسبوع.







