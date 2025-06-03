الأمم المتحدة: حياة مئات الآلاف في «كردفان» على المحك

تصاعدت الأعمال القتالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشكل حاد في منطقة كردفان، ما أدى إلى نزوح واسع النطاق، وقطع وصول المساعدات الإنسانية، وقد أدى القصف المكثف في الأسابيع الأخيرة إلى تعميق أزمة إنسانية خانقة بالفعل، تاركاً آلاف المدنيين محاصرين دون طعام أو ماء أو رعاية طبية.

وأكدت الأمم المتحدة أن القتال العنيف أدى إلى قطع طرق المساعدات الإنسانية الرئيسية، وخاصة الطرق التي تربط الأبيض بالنهود والخوي والدلنج وكادقلي، كما تسبب القصف بالقرب من كادوقلي في سقوط ضحايا من المدنيين، وأعاق حركة المساعدات الإنسانية بشكل أكبر في جنوب كردفان، وأشارت إلى أن تصاعد العنف شرق جبال النوبة، والتوجيه الأخير الصادر عن مفوضية العون الإنساني بتعليق عمل 30 منظمة غير حكومية وطنية وثلاث منظمات دولية، أدى إلى تفاقم القيود التشغيلية.

ولا تزال الطرق الرئيسية، غير قابلة للوصول بسبب انعدام الأمن، ويؤثر هذا الانقطاع على سلاسل الإمداد ويعمق مواطن الضعف المجتمعية، في حين أن الوصول عبر الحدود من تشاد أكثر جدوى إلى حد ما لأجزاء من غرب كردفان، إلا أن انعدام الأمن لا يزال يؤخر أو يوقف عمليات التسليم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وحتى 31 مايو الماضي تقطعت السبل بتسع شاحنات محملة بإمدادات أساسية في مدينة الأبيض بسبب النزاع ومخاوف النهب، كما علقت قافلة منفصلة من سبع شاحنات تحمل أغذية علاجية وأدوية للملاريا والسل وأقراص الكلور، في انتظار الحصول على تصريح للوصول إلى كادقلي.