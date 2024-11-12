رفع عقوبة مرشح سابق لرئاسة تونس إلى 35 عاماً

أصدر القضاء التونسي أحكاماً إضافية، في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 35 عاماً، مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه، في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي: إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، أدانت زمّال، أمس، في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة «سنتين و8 أشهر».

وأشار المسعودي إلى أن مجموع الأحكام الصادرة في حق زمّال «ارتفعت إلى 35 عاماً»، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

وكانت محكمة تونسية قد قضت في 11 أكتوبر الماضي، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق زمّال، في أربع قضايا منفصلة، تتعلق كلها «بتزوير» تواقيع تزكيات.

والعياشي زمال، البالغ 47 عاماً، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ويتهمه القضاء بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً للخبراء.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.