وفيات جديدة بالكوليرا في السودان

أعلنت السلطات السودانية، أمس، عن تصاعد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في ولاية الخرطوم (وسط)، بعد تسجيل 1375 إصابة جديدة بينها 23 حالة وفاة خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير الطوارئ بوزارة الصحة بولاية الخرطوم محمد التجاني.وقال التجاني: «هناك تصاعد في عدد الحالات المسجلة للإصابة بالكوليرا في الولاية، حيث سُجلت 1375 إصابة، بينها 23 حالة وفاة الأربعاء».

وأضاف: «شهد عدد الوفيات انخفاضاً نتيجة التدخلات التي تمت لمعالجة المرضى، حيث بلغت الوفيات يوم الأربعاء 23 حالة فقط».

وذكر أن عدد المرضى الموجودين في مراكز العزل بلغ 1116 مريضاً.

وأشار المسؤول السوداني إلى «تفعيل مراكز العزل وإنشاء 4 مراكز إيواء في مناطق انتشار الإصابات، بهدف اكتشاف الحالات مبكراً، ومعالجتها، وتقليل الوفيات».

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تسجيل 942 حالة إصابة بالكوليرا، بينها 25 حالة وفاة ليوم الثلاثاء، بينما بلغت الإصابات الاثنين 1177 حالة، بينها 45 وفاة.

ووفقاً لآخر إحصائية صدرت في 6 مايو الجاري، بلغ عدد الإصابات بالكوليرا 60 ألفاً و993 حالة، بينها 1632 وفاة.

وأعلنت السلطات في 12 أغسطس 2024، الكوليرا وباء في البلاد، قبل أن يشهد تراجعاً منذ فبراير 2025، ليعاود الانتشار مجدداً بسبب تلوث مياه الشرب الناتج عن توقف محطات المياه في عدة مناطق، وفقاً لمراقبين.

وتتزامن هذه الكوارث مع أزمة بالمياه والكهرباء تشهدها مناطق واسعة جراء استمرار الحرب منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مخلّفة أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، فيما قدّرت جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.