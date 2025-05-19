الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على موقع عسكري بمقديشو

وام - وكالات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم والجبان.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان الهجوم الذي أسفر عن «مقتل وإصابة العشرات». وأعربت مصر عن «تضامنها» مع الصومال، وقدمت تعازيها للحكومة الصومالية وأسر الضحايا.

تفجير انتحاري

وكانت الحكومة الفيدرالية في الصومال أفادت بوقوع تفجير انتحاري، صباح أمس، أمام قاعدة دمايو العسكرية بالعاصمة مقديشو. وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الصومالية: «نجحت القوات الأمنية في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين».

وأضاف البيان أن «الأجهزة الأمنية تعمل على التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري»، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصومالية: «وقع هجوم انتحاري هذا الصباح الساعة 09,20 أمام ثكنة (زيرو دامايو)»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن موجودة في الموقع، وقد فتحت تحقيقاً». وأضاف البيان: «أُبلغ عن سقوط ضحايا، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقق».

وذكرت الشرطة الصومالية أن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت إن المهاجم تمكن من الوصول إلى منشأة عسكرية، حيث فجر نفسه بين 200 شاب، كانوا يصطفون للتجنيد بالجيش.

16 جريحاً

وقالت الشرطة إن 16 شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث مع توقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر، وسُمع دوي الانفجار في عدة مناطق من المدينة.

وقال آدان ياري، وهو سائق حافلة أجرة صغيرة صادف مروره في المنطقة: «كان ثمة أشخاص يصطفون لدخول المعسكر. هز الانفجار عربتي، وعندما توقفت والتفتُّ، رأيتُ أشخاصاً عدة ممددين، بعضهم قتلى وآخرون مصابون».