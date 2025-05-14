ليبيا.. توقف اشتباكات طرابلس وتوازنات جديدة في الأفق

وقالت مصادر محلية، إن قوات عسكرية من العاصمة طرابلس، وجماعات مسلحة من مصراتة، سيطرت على العاصمة طرابلس، بعد نجاحها في اقتحام حي أبو سليم، أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة، والمعقل الرئيس لقوات الككلي.
وأضافت المصادر أن عدداً من قادة الميليشيات دعوا الككلي للقاء تشاوري داخل معسكر التكبالي جنوبي العاصمة، وعند وصوله محاطاً بحراساته الشخصية، تم السماح له بالدخول منفرداً،.
حيث تمت تصفيته، فيما قتل مرافقوه على بوابة المعسكر. وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، أمس، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات التي دارت بمحيط منطقة أبو سليم، مشيراً إلى أن وحدة الانتشال بقسم الجثامين في المركز، باشرت مهامها بعد استقرار الأوضاع بشكل نسبي.
«ما تحقق يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن، وحفظ كرامة المواطنين، ويشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون».
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، أن الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس، مستقر وآمن، وأن الأجهزة الأمنية تؤدي مهامها بكفاءة في حفظ النظام العام.
وذلك بعد يوم من اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها المدينة. كما دعت في بيان رسمي، السكان المحليين، وخاصة موظفي مؤسسات الدولة، إلى العودة لأعمالهم، والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية، مشددة على أهمية التزام منتسبي الوزارة بالدوام الرسمي، لضمان استمرار الخدمات، وتعزيز الاستقرار.
وجرى تنفيذ هذه الخطة، فيما أعطيت التعليمات لانطلاق الدوريات الأمنية في مختلف المحاور، وبدء تنفيذ عمليات الانتشار الأمني في العاصمة.
كما حذرت البعثة، من أن الهجمات التي تطال المدنيين أو المنشآت المدنية، قد تشكل جرائم حرب، بموجب القانون الدولي. ويرى مراقبون، أن اغتيال الككلي، يشير لدخول العاصمة مرحلة جديدة من الصراع، بحيث سيتم إخضاعها للجماعات المسلحة القادمة من مصراتة، وأن الهدف القادم، هو القضاء على قوة الردع الخاصة.