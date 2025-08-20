هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في دارفور بالسودان

تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء، لهجوم بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور بالسودان، حسبما أفاد متحدث باسم البرنامج .

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.

وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور.

ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش اتهمت الأخير بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت الدعم السريع في بيان "الأربعاء" إنها تدين "استهداف طيران "الجيش" قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.. وتدمير شاحنتين".

وأشار البيان إلى "سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء" جراء الهجوم الذي وقع "في سوق مدينة مليط".

وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية".

وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا" لأعمال العنف.

وفي يونيو، قتل خمسة من طواقم الإغاثة وجُرح آخرون في هجوم استهدف قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة الى مدينة الفاشر.

وتعاني عدة مناطق في السودان، ولا سيما إقليم دارفور، المجاعة، في ظل استمرار المعارك العنيفة التي تحول دون ايصال المساعدات والمواد الطبية.

وخلال الشهر الجاري سجّلت 63 وفاة على الأقل خلال أسبوع واحد بسبب "سوء التغذية" في الفاشر، بينما أغلقت معظم المطابخ المشتركة أبوابها. وباتت كثير من العائلات تقتات على علف الحيوانات أو بقايا الطعام.

وفي دارفور كذلك أسوأ تفشّ لعدوى الكوليرا منذ سنوات، في غياب المياه النظيفة والرعاية الصحية.

وحذّرت اليونيسف من أنّ أكثر من 640 ألف طفل دون الخامسة معرّضون لخطر الإصابة بالمرض في ولاية شمال دارفور وحدها، بينما سجّلت أكثر من 2408 حالات وفاة في 17 من 18 ولاية سودانية منذ أغسطس 2024.

