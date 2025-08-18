الإمارات تعزي الجزائر بضحايا تدهور حافلة

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تدهور حافلة ركاب بالعاصمة الجزائر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تقدم رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أمس بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر، قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً، في ضحايا الحادث.

وأعرب اليماحي عن تضامن البرلمان العربي مع الجزائر في هذا المصاب الأليم ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت وفاة 18 شخصاً وإصابة 9 آخرين، الجمعة الماضي، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى الجسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة الجزائرية.

وذكرت التقارير أنه تم تسخير 25 سيارة إسعاف، و 16 غطاسين، و4 زوارق نصف مطاطية.