6 وفيات في غرق غواصة قبالة الغردقة المصرية

قال ديوان محافظة البحر الأحمر المصرية، إن 6 أجانب لقوا حتفهم، أمس، بعد غرق غواصة سياحية كانت تقل سياحاً من روسيا قبالة سواحل مدينة الغردقة. وقالت القنصلية الروسية في الغردقة، إن الغواصة، واسمها (سندباد)، كانت تقل 45 سائحاً روسياً بالإضافة إلى أفراد الطاقم.

وأضافت أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، لكنها لم تحدد ما إذا كانوا روساً. وأوضحت أنه جرى إنقاذ معظم من كانوا في الغواصة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات في الغردقة.

وقالت القنصلية إن مصير عدد من السياح لا يزال قيد البحث. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ أخرجت 29 من أصل 45 راكباً كانوا على متن الغواصة.

ووفق مصادر طبية وأمنية، فإنه جرى انتشال الجثث الست وجارٍ تحديد جنسياتهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 29 شخصاً كانوا على متن الغواصة. وكشفت المصادر، عن أن الغواصة السياحية غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة تتابع الموقف، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث.

وفي نوفمبر الماضي، غرق أربعة أشخاص وجرى إنقاذ 33 آخرون عندما ضربت أمواج عاتية قارباً سياحياً، ما أدى إلى غرقه في غضون دقائق. وغرق قارب آخر في يونيو بعد أضرار ناجمة عن عاصفة، وفقاً لوزارة البيئة آنذاك، دون الإبلاغ عن أي إصابات.