الصومال يحرر بلدة بعادوين من قبضة المتطرفين

تمكنت قوات الحكومة الصومالية والقوات المحلية المتحالفة معها من انتزاع السيطرة على بلدة بعادوين في وسط البلاد من مقاتلي حركة الشباب المتطرفة. جاء ذلك بعد هجوم شنته القوات المتحالفة مستهدفة معاقل حركة الشباب في البلدة، وبعد اشتباكات عنيفة انسحب المقاتلون، وفق موقع الصومال الجديد الإخباري. وتقوم القوات الحكومية وحلفاؤها بعمليات أمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار. وكانت حركة الشباب المتطرفة قد شنت الشهر الماضي هجومين كبيرين استهدفا قواعد عسكرية وسط الصومال، ما أسفر عن مقتل 13 جندياً، بينما ذكرت وزارة الإعلام الصومالية عن مقتل قرابة 200 من عناصر حركة الشباب.

إلى ذلك، دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشعب إلى دعم الحكومة في حربها على الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، عن شيخ محمود تأكيده، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ضرورة التسامح والخير والرحمة ودعم ومساعدة المحتاجين. وطالب الرئيس الصومالي، أبناء الشعب بدعم الحكومة في حربها لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين. كما وجه تهنئة خاصة إلى أبطال القوات المسلحة الوطنية الصومالية التي حققت انتصارات كبيرة في الحرب على متطرفي حركة الشباب، وفق الوكالة الصومالية.

وأعلنت وزارة الإعلام الصومالية في بيان، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 70 عنصراً من عناصر حركة الشباب المتطرفة قتلوا خلال عملية للجيش مدعومة من قوات محلية في ولاية هيرشبيلي بجنوب وسط الصومال. وقالت وزارة الإعلام: «تم القضاء على أكثر من 70 مسلحاً متطرفاً بفضل الجهود المنسقة للجيش الوطني والقوات المحلية، موضحة أن هذه العمليات الاستباقية جرت في عدة مواقع في هيرشبيلي. وتابع البيان: «بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المسلحين، تم ضبط مخبأ كبير للأسلحة، وتدمير العديد من المركبات القتالية التي يستخدمها المتطرفون».