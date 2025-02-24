رئيس الكونغو الديمقراطية يعتزم تشكيل حكومة وحدة

ذكر رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي أنه سيشكل حكومة وحدة، بينما ينتشر العنف في شرق البلاد وتتزايد الضغوط بشأن تعامله مع الأزمة. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية، أمام اجتماع للائتلاف الحاكم، إنه على الائتلاف ألا ينشغل بالخلافات الداخلية.

وأضاف: «لقد خسرت المعركة وليس الحرب.. يجب أن أتواصل مع الجميع، بما في ذلك المعارضة.. ستكون هناك حكومة وحدة وطنية»، ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول ما قد يستلزمه ذلك أو متى سيحدث ذلك.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، الكونغو الديمقراطية ورواندا لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير عبدالعاطي مع تريز فاجنر، وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، وأوليفييه ندوهونجيرهى، وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصالين، على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة مع البلدين الصديقين، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وطبقاً للبيان، تطرق الوزير عبدالعاطي خلال الاتصالين للتطورات المقلقة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف وممارسة ضبط النفس، لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة، واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

بدوره، حذر تحليل بموقع ستراتفور من خطر اتساع رقعة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعقاب التقدم الذي أحرزه مؤخراً متمردو حركة إم 23، وقدم سيناريوهات محتملة لتطور الصراع. ومن غير المرجح وفق استنتاج هذا التحليل، نشوب حرب فورية في المنطقة، لافتاً إلى انسحاب القوات البوروندية من شرق الكونغو الديمقراطية بعد انتشارها للمساعدة في محاربة الحركة وتردد أوغندا الحدودية في التدخل.