الأمم المتحدة: تداعيات حرب السودان تتمدد إلى الخارج

حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات إقليمية خطرة للحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل من سنة 2023، مشيرة إلى أنها تدفع الدول المجاورة إلى حافة عدم الاستقرار.

ويتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع 7 دول إفريقية وعربية، وإضافة إلى تدفقات اللاجئين عبر حدود تلك البلدان، برزت تداعيات أمنية خطرة، كما اتسعت التداعيات الاقتصادية بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ تعتمد أسواق عدد من دول المنطقة على الصادرات والموانئ السودانية في تجارتها الداخلية.

ووصف توم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، الأزمة بأنها «غير مسبوقة من ناحية نطاقها وخطورتها».

وأكد أن تداعيات الحرب الأهلية التي دامت 22 شهراً في السودان تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، ما يعرض ليس فقط البلاد، وإنما أيضاً المنطقة بأكملها للخطر.

وأضاف إنها «أزمة تتجاوز حدود السودان بشكل متزايد، وتهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة بطرائق من شأنها أن تظل محسوسة لأجيال قادمة». وأكد المسؤول الأممي أن التأثيرات المتتالية للحرب بدأت تزعزع استقرار الدول المجاورة، مع عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والظروف الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة سلطت أول من أمس الضوء على التداعيات الإنسانية للحرب على دول الجوار، وطالبت في نداء للمجتمع الدولي بتوفير 6 مليارات دولار لدعم النازحين واللاجئين.

وقال فليتشر إن عدم الاستقرار الناجم عن حرب السودان يلقي بتبعات كبيرة على الدول المجاورة، مع فرار أكثر من 3 ملايين من القتال إلى تلك البلدان، موضحاً: «هذا التدفق المتزايد للنازحين واللاجئين يفرض ضغوطاً على موارد الدول المجاورة ويزيد من خطر اندلاع صراعات إقليمية أوسع نطاقاً».

ومع عدم ظهور أي علامات على انحسار أزمة السودان، تسعى دعوة الأمم المتحدة العاجلة للحصول على تمويل عالمي إلى تعزيز جهود الإغاثة في المنطقة ومنع انتشار عدم الاستقرار الذي قد يخلف عواقب دائمة على شرقي إفريقيا.

وخلص فليتشر إلى أن «هذه الأزمة لا تقتصر على السودان؛ وإنما أيضاً تهدد بتفكيك السلام والاستقرار الهش في منطقة القرن الإفريقي بأكملها».