نداء أممي لجمع 6 مليارات دولار للسودان

ناشدت الأمم المتحدة، أمس، توفير 6 مليارات دولار لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في السودان جراء الحرب التي شردت الملايين الذين فروا من الظروف «المروعة». وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين في نداء مشترك، إن الهدف هو تقديم المساعدة لنحو 26 مليون شخص هذا العام.

أدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

وأكدت الهيئتان الأمميتان أن ما يقرب من ثلثي سكان السودان بحجة إلى مساعدات طارئة، في حين تواجه أجزاء واسعة من البلاد ظروف المجاعة.

وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان: «السودان حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد صادمة. المجاعة تتفاقم. وباء العنف الجنسي ينتشر. والأطفال يُقتلون ويُصابون. والمعاناة مروعة».

وأشار فليتشر إلى أن خطة الأمم المتحدة ستوفر «شريان حياة لملايين الأشخاص».

وأكدت الأمم المتحدة أنها ستحتاج أيضاً إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص - سواء من اللاجئين السودانيين أو مجتمعاتهم المضيفة - في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا.

ونقل البيان عن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي «أصبح ثلث سكان السودان نازحين»، مشدداً على أن «عواقب هذا الصراع المروّع الذي لا طائل منه امتدت إلى ما هو أبعد من حدود السودان».