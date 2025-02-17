القمة الأفريقية: يجب محاكمة إسرائيل دولياً

أدان البيان الختامي للقمة الأفريقية، أمس، بشدة «الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة».

وجاء في البيان، حسب وكالة سبوتنيك، أن «إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين»، مشدداً على ضرورة محاكمتها دولياً. وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، وانعقدت أمس بمقر المنظمة الأفريقية بأديس أبابا أعمال القمة العادية الـ38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وتميز اليوم الأول لهذه القمة، على الخصوص، بانتخاب وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف رئيساً جديداً لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

كان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي انتخب 4 مفوضين، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومفوض الفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، فضلاً عن مفوض الطاقة والبنى التحتية.