مقتل 14 من «داعش» بغارة أمريكية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» مقتل قيادات بارزة من تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة جوية استهدفت المناطق الجبلية في محافظة بري بشمال شرق الصومال.

وقالت أفريكوم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، إن «الغارة الجوية شنتها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية في الأول من الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي».

وأضافت أن من بين القتلى القيادي المسؤول عن تجنيد المليشيات والجانب المالي، مؤكدةً أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين.

وأشارت الوكالة إلى أن «إعلان أفريكوم يأتي بالتزامن مع تضاعف العمليات العسكرية التي تشنها وحدة مكافحة الإرهاب لولاية بونتلاند لاستهداف عناصر داعش الإرهابية في المناطق الجبلية بمحافظة بري».

وأعلنت بونتلاند عن حملة كبيرة ضد تنظيم داعش وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في ديسمبر. وتقول إنها قتلت منذ ذلك الحين العشرات من المقاتلين الأجانب، وسيطرت على العديد من قواعد تنظيم داعش وأجبرت قائداً كبيراً على الاستسلام.

وتشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في الصومال يتراوح بين 700 و1500، ونما التنظيم في السنوات الماضية بفضل تدفق المقاتلين الأجانب والأموال، لكن «حركة الشباب» الإرهابية تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب الصومال ووسطه.