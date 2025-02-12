مسلحون يقتلون 51 مدنياً شرق الكونغو الديمقراطية

قال زعيم قرية في الكونغو الديمقراطية، أمس، «إن مسلحين قتلوا أكثر من 51 مدنياً خلال هجوم على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».

وأكد جان فياني، زعيم مجموعة قرى دجيبة في منطقة دجوجو، أن مسلحي ميليشيا كوديكو نفذوا الهجوم الذي بدأ في نحو الثامنة مساء، وأعدموا السكان وأشعلوا النار في المنازل.

وأضاف: «أحصينا أكثر من 35 قتيلاً صباح أمس، وما زالت عمليات البحث مستمرة. هناك أشخاص مصابون وكثيرون ماتوا محترقين في منازلهم».

وقال جولز تسوبا، أحد زعماء المجتمع المدني المحلي: «إنه تم إحصاء 49 جثة حتى صباح أمس»، مضيفاً أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

وميليشيا كوديكو هي واحدة من بين عدد لا يحصى من الميليشيات التي تتقاتل على الأراضي والموارد في شرق الكونغو. وسبق أن اتهمتها الأمم المتحدة بشن هجمات على سكان آخرين، منهم رعاة من عرقية الهيما، والتي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأغلبية السكان في منطقة دجوجو من الهيما.