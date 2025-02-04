44 % من أطفال السودان يعانون سوء التغذية

وكالات

كشفت منظمة اليونسيف عن علاج أكثر من 431 ألف طفل مصاب بسوء التغذية في السودان العام الماضي، مبينة أن ذلك أعلى إجمالي سنوي منذ بدء برنامج اليونيسف.

وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي لعام 2024، إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 43.8 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

وتشير التقديرات إلى أن 778 ألف طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في عام 2025.

وأشار أحدث تحليل لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC) إلى أن ظروف المجاعة موجودة الآن في خمس مناطق، بما في ذلك معسكرات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخلياً وفي جبال النوبة الغربية. ويتوقع أن تتأثر خمس مناطق إضافية – كلها في شمال دارفور – بين فبراير ومايو 2025، مع خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى.

وأشار تقرير اليونيسف إلى ارتفاع عدد النازحين داخلياً بنسبة 27 % في عام 2024، من 9 ملايين إلى 11.5 مليون. وهو أعلى عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم. ومن بين هؤلاء، 53 % من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، فر 3.3 ملايين شخص إلى الدول المجاورة، وخاصة مصر وتشاد وجنوب السودان.

وأشار التقرير إلى تأثير الكوليرا على 82 منطقة في 11 ولاية، مع 47.682 حالة و1.239 حالة وفاة ومعدل وفيات الحالات (CFR) بنسبة 2.6 %، بينما انتشرت حمى الضنك (8.340 حالة و15 حالة وفاة) والحصبة (777 حالة) في ولايات متعددة. أدت الفيضانات والنزوح إلى تفاقم انتشار هذه الأمراض، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.