70 قتيلاً بهجوم بمسيرة على مستشفى في دارفور

أسفر هجوم بمسيرة طال أحد آخر المستشفيات التي ما زالت في الخدمة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، عن مقتل نحو 70 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أفاد، أمس، مصدر طبي وشهود عيان.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه لإجراءات انتقامية، إن القصف أدى أيضاً إلى دمار في مبنى المستشفى.

ولم يتضح بعد الطرف الذي شن الهجوم.

ويشهد قطاع الصحة في الفاشر هجمات متكررة، وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» هذا الشهر، إن المستشفى هو «الوحيد العام القادر على إجراء العمليات الجراحية الذي ما زال صامداً».

وتفيد أرقام رسمية بأن ما يصل إلى 80 % من منشآت الرعاية الصحية في أنحاء البلاد خرجت عن الخدمة.