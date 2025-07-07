5 شروط أممية للحل السياسي في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن لجنة العشرين الاستشارية المنبثقة عنها أوصت بضرورة استيفاء خمسة شروط رئيسية قبل تنظيم الانتخابات المقبلة. وأوضحت أن التوصيات تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان مشاركة شاملة.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى دعم تلك التوصيات والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة، مؤكدة التزامها مرافقة الشعب الليبي في مساره نحو السلام والاستقرار الدائمين.

وتتمثل التوصيات في خمسة شروط أساسية هي تشكيل حكومة موحدة جديدة ذات مدة وصلاحيات محددة، واعتماد إطار انتخابي معدل قائم على توافق وطني واسع، واستكمال أو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان الاستقلالية المالية الكاملة للمفوضية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الانتخابي لحماية العملية وضمان سلامة المشاركين.

ودعت البعثة الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى المشاركة بآرائهم بشأن التوصيات الخمس. ويرى مراقبون أن الأمر يتعلق بالتمهيد للإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن تفاصيلها في منتصف أغسطس المقبل.

وقبل ذلك، دعت البعثة جميع الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات اقترحتها اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستعادة شرعية مؤسسات الدولة. وأكدت أن هذه الخيارات تمثل ثمرة جهد ليبي خالص، قدم إلى البعثة من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج توافقي.