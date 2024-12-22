ارتفاع حصيلة الإعصار "شيدو" في موزمبيق إلى 94 قتيلاً

أعلنت السلطات في موزمبيق أنّ حصيلة ضحايا الإعصار "شيدو" ارتفعت إلى 94 قتيلاً على الأقل الأحد.

وقال المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة الواقعة في إفريقيا الجنوبية إنّ الإعصار الذي تسبّب بدمار واسع في مايوت، الأرخبيل الفرنسي الصغير الواقع في المحيط الهندي، دمّر في موزمبيق ما يقرب من 110 آلاف مسكن مخلّفا، فضلا عن ضحاياه، أكثر من 620 ألف متضرّر.

واجتاحت رياح عاتية مرافقة لهذا الإعصار الهائل بلغت سرعتها "حوالى 260 كلم في الساعة" وأمطار "بنسبة 250 ملم خلال 24 ساعة" إقليم كابو ديلغادو (الشمال) حيث أحصي أكثر من 500 ألف متضرّر.

وأظهرت صور لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في منطقة ميسوفي الأكثر تأثّرا بالإعصار الذي أسفر عن 670 جريحا، مشاهد خراب مع مساكن محطّمة وأخرى اقتلعت أسطحها.